همزمان با انتشار گزارش بحران کمبود نیرو در ارتش صهیونیستی، روزنامه هاآرتص نوشت: 80 درصد نظامیان به علت مشکلات روانی ارتش را ترک می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه هاآرتص؛ چاپ سرزمینهای اشغالی به نقل از منابعی در بخش بهداشت روان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد: شمار نظامیانی که ارتش را ترک میکنند روبه افزایش گذاشته و ۸۰ درصد این مساله ناشی از مشکلات بهداشت روان است.
براساس این گزارش ارتش از انتشار آمار مربوطه خودداری میکند، چرا که نگران تأثیر منفی آن بر روحیه عمومی است.
روزنامه هاآرتص ۵ اردیبهشت نیز در گزارشی هشدار داد که جنگ، میلیونها اسرائیلی را با آسیبهای روانی در سطح آسیبشناختی مواجه کرده و بعد از جنگ میزان اختلالات شدید روانی در این رژیم به شکل بیسابقهای افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، جنگ طولانی و فضای ناامن ناشی از آن، موجی از اختلالات روانی را در میان اسرائیلیها ایجاد کرده است؛ بهگونهای که از هر پنج صهیونیست، یک نفر علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) را نشان میدهد.
هاآرتص این آمار را «نگرانکننده و بیسابقه» توصیف کرد و نوشت، هفت درصد از صهیونیستها اکنون با اختلال وسواس فکری - عملی دستوپنجه نرم میکنند؛ رقمی که به گفته کارشناسان سلامت روان، در مقایسه با پیش از جنگ افزایش چشمگیری داشته است.
این روزنامه صهیونیستی در ادامه گزارش خود تأکید کرد که علاوه بر این اختلالات روانی، افزایش شدید افسردگی، اضطراب و اعتیاد نیز در در میان اسرائیلیها مشاهده شده است و مراکز درمانی با موجی از مراجعهکنندگان مواجه شدهاند که نیازمند درمانهای فوری روانپزشکی و رواندرمانی هستند.
به نوشته این روزنامه، متخصصان سلامت روان در اسرائیل هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند پیامدهای بلندمدت اجتماعی و اقتصادی از جمله کاهش بهرهوری، افزایش خشونتهای خانگی، اختلال در عملکرد نیروهای نظامی و امنیتی و تشدید بحرانهای اجتماعی به همراه داشته باشد.
اذعان روزنامه صهیونیستی هاآرتص به تشدید بحران روانی در سرزمینهای اشغالی و ارتش در حالی صورت میگیرد؛ که شبکه آی۲۴ نیوز گزارش داد ارتش رژیم صهیونیستی با بحران کمسابقه و کمبود حاد نیروهای نظامی روبهروست و این مسئله توان عملیاتی را کاهش داده است.
همزمان شبکه ۱۳ این رژیم نیز به نقل از یک افسر ارشد ارتش ضمن اعلام کمبود ۱۲ هزار نظامی، بحران نیروی انسانی را «فروپاشی ضربان قلب ارتش» عنوان کرد.
پیشتر روزنامه مَعاریو در گزارشی نوشت نظامیان اسرائیلی در لبنان درگیر نبردی کاملاً دفاعی شدهاند و توان اجرای عملیات تهاجمی را ندارند. جنگی که به گفته خانوادههای نظامیان، آنها را به «اردکهای آماده شکار» تبدیل کرده است.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی هم گزارش داده مقامات ارتش این رژیم از واقعیت فرسایش عمیق در جبهه های جنگ و نیروهای نظامی سخن می گویند .
این شبکه افزود یکی دیگر از مشکلات و پیامدهای فرسایشی شدن جنگ و درگیری ها خروج هزاران فرد زخمی از سیستم رزمی ارتش اسرائیل است.
ساعاتی پیش نیز شبکه ۱۳ اعلام کرد، حزبالله در دستیابی به اهداف موفق بوده است، ارتش اسرائیل را تعقیب میکند، موجب تحلیل رفتن نظامیان اسرائیلی می شود و به آن ضربه میزند.