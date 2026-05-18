هم زمان با بازگشایی بازار جهانی نفت، قیمت نفت برنت، چهارمین بار در یک ماه گذشته از ۱۱۰ دلار گذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با بازگشایی بازارها در روز دوشنبه بهای نفت خام بیش از یک درصد افزایش پیدا کرد.
بهای قراردادهای آتی نفت خام برنت ۱.۲۴ درصد معادل ۱.۳۶ درصد افزایش یافت و به ۱۱۰.۶۲ دلار در هر بشکه رسید.
همچنین بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت ۱.۷۵ درصد معادل ۱.۸۴ دلار افزایش یافته و به ۱۰۷.۲۶ دلار رسید.
جنگ غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که از ۹ اسفند سال گذشته آغاز شده، مهمترین عامل افزایش حدود ۴۵ دلاری قیمت نفت در سه ماه اخیر است.