به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی لبنان ( NNA ) در حمله موشک دشمن صهیونیستی به ساختمان محل سکونت «وائل عبدالحلیم»، دختر ۱۷ ساله‌اش هم به شهادت رسیده است.

تیم‌های امداد و نجات همچنان در محل حمله در شهر بعلبک در حال آواربرداری و جست‌وجو برای یافتن بازماندگان هستند.

«وائل عبدالحلیم»، سومین فرمانده گروه های مقاومت فلسطین است که در چند روز گذشته تاکنون ترور می شود.

ساعاتی پیش نیز ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد «بهاء بارود» فرمانده اداره عملیات جنبش حماس را شنبه هدف قرار داده است.

چند روز پیش نیز عزالدین الحداد (ابو صهیب) فرمانده گردان عزالدین القسام نیز به همراه همسر و دخترش و تعدادی از شهروندان فلسطینی در عملیات ترور بزدلانه رژیم صهیونیستی در مرکز شهر غزه به شهادت رسیدند.