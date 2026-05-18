مسابقه دارت، گرامیداشت هفته سلامت با قهرمانی شروین ضرغام به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقه دارت گرامیداشت هفته سلامت با همكاري هیئت انجمنهای ورزشی و مرکز بهداشت و حمايت بخش خصوصي در سالن میکامال برگزار شد.
در این رقابت که با حضور ۶۰ شرکتکننده زن و مرد در ردههای سنی مختلف و جدول حذفی برگزار شد، آقای شروین ضرغام مقام اول، محمد امیری مقام دوم و سید امیرعلی کیوانزاده نيز مقام سوم را کسب کردند.
جوایز برندگان مسابقه نیز شامل استفاده رایگان از تفریحات يكي از مجموعه هاي كيش از سوی هیئت انجمنهای ورزشی به نفرات برتر اهدا شد.