برنامه حرکت شناورهای مسافربری و حمل خودرو کیش، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ۳ شناور مسافربری از ساعتهای ۶:۳۰، ۷:۴۵ و ۸ از بندر کیش به سمت چارک و ۲ شناور نیز از بندر چارک به سمت کیش در ساعتهای ۶ و ۷:۴۵ به مسافران خدمات رسانی میکنند.
مسافران میتوانند برای تهیه بلیت به پایگاه رسمی اداره کل بنادر کیش به نشانی ticket.kishports.com مراجعه کنند.
️برنامه حرکت شناورهای حمل خودرو (لندینگکرافت) نیز امروز دوشنبه اعلام شد:
حرکت شناور از بندر چارک به کیش، ساعت ۵ تا ۸ و از بندر کیش به چارک ساعت ۷ انجام خواهند شد.