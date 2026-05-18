بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان در حملات هوایی رژیم اشغالگر به چندین شهرک در جنوب آن کشور ۵ نفر شهید و ۱۵ نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ارتش رژیم صهیونیستی شهرکهای کفردونین، السلطانیه در شهرستان بنتجبیل، حاروف در شهرستان نبطیه، دبین در شهرستان مرجعیون، بنعفول در شهرستان صیدا، المنصوری در منطقه صور، دیرقانونالنهر و جویا را هدف حملات هوایی قرار داده است.
این حملات درحالی صورت میگیرد که رژیم صهیونیستی مدعی شده که آتش بس با لبنان به مدت ۴۵ روز تمدید شده است.
در همین راستا، ایهاب حماده عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، اعلام کرد آنچه بهعنوان تمدید آتشبس یا توقف درگیریها مطرح میشود، در واقع «پوششی از سوی حاکمیت لبنان برای رژیم صهیونیستی است تا ماهیت خود را در کشتار، ویرانی و گسترش اشغال در جغرافیای منطقه ادامه دهد».
حماده افزود: «مذاکرات واشنگتن در ظاهر بهعنوان گفتوگو میان دو طرف ارائه میشود، اما در واقع نمایشی ساختگی است که در آن تنها پروژه صهیونیستی ـ آمریکایی حضور دارد».
او تأکید کرد که طرف لبنانی در این روند بدون هیچگونه مطالبه یا هدف مستقل، تنها امضاکننده دیکتهها است. این روند در نهایت با هدف «همپیمانی علیه حزبالله و نیروهای مقاومت» پیش میرود تا به تثبیت طرح «اسرائیل بزرگ» منجر شود.
این نماینده پارلمان لبنان همچنین گفت که برخی طرفها در لبنان «با زبان اسرائیلی سخن میگویند» و امتیازاتی را ارائه میکنند که حتی رژیم صهیونیستی نیز انتظار آن را نداشته است.
او این رویکرد را بازگشت به «محاسبات شکستخورده تاریخی» توصیف کرد و گفت: «ما ثابتقدم هستیم و با این پروژه مقابله خواهیم کرد. مقاومت با وجود همه هزینهها پابرجا خواهد ماند و پیروز میشود، زیرا بر ایمان و اراده جامعه خود تکیه دارد.»
این اظهارات درحالی بیان شده است که با وجود ادامه تجاوزات و اشغال مناطقی از لبنان توسط رژیم صهیونیستی با هدف ایجاد یک کمربند امنیتی مشابه خط زرد در نوار غزه، دولت لبنان تصمیم به انجام مذاکرات مستقیم با این رژیم گرفته است.
این تصمیم با وجود مخالفتهای داخلی اتخاذ شده و قرار است مذاکرات با میانجیگری آمریکا انجام شود.
در همین راستا، وزارت خارجه آمریکا روز جمعه و پس از برگزاری سومین دور از مذاکرات مستقیم دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن، اعلام کرد: آتش بس میان (رژیم) اسرائیل و لبنان برای ۴۵ روز دیگر تمدید شد.
آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا توطئه خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان را به دست دولت این کشور پیش ببرند.