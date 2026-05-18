بسیاری از ساکنان مناطق روستایی و عشایری در سبک زندگی خود همچنان به سنتها پایبند هستند. در ییلاق ویزنه از توابع آستارا خانوادهها جشن ازدواج خود را نیز در دل طبیعت به دور از تشریفات و صرف هزینههای گزاف غیر ضروری برگزار میکنند و زندگی خود را با آسایش آغاز میکنند. سبکی که میتواند الگویی برای پایبندی به ارزشهای سنتی بوده و جشن ازدواج را محفلی برای گردهمایی صمیمی اقوام بدل نماید و جوانان را به جشنی فارق از تشریفات تجمل گرایانه و شروع زندگی بر پایه ساده زیستی سوق دهد.
عکاس :علی اصغر یوسفی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ - ۰۸:۲۹