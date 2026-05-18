سقوط دو جنگنده آمریکایی
دو جنگنده اف/ای ۱۸ نیروی دریایی آمریکا در جریان یک نمایش هوایی در ایالت آیداهو، با یکدیگر برخورد و سقوط کردند.
؛ هر چهار خلبان موفق به خروج اضطراری شدند، اما هر دو جنگنده سقوط کرده و منفجر شدند. رسانه های آمریکا اعلام کردند پایگاه نیروی هوایی آیداهو، پس از این سانحه هوایی قرنطینه شد.
به گفته مقامات این کشور تحقیقات برای بررسی علت حادثه آغاز شده است. این نمایش هوایی امروز پس از هشت سال وقفه برگزار شده بود.
این حادثه در حالی روی داده است که هفته گذشته نیز یک جت آموزشی مافوق صوت آمریکا در غرب ایالت آلاباما سقوط کرده بود.