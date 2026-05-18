مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانواده شهید سردار اسماعیل احمدی از شهیدان جنگ تحمیلی سوم، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با حضور در منزل خانواده سردار شهید اسماعیل احمدی از شهدای گران‌قدر جنگ تحمیلی سوم، با خانواده این شهید بزرگوار، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

عباس‌علی رضایی در این دیدار، ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهیدان پاسدار انقلاب اسلامی، گفت: خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های معنوی این سرزمین هستند و تکریم و خدمت به آنان، وظیفه‌ای همگانی و افتخار بزرگ برای خادمان نظام اسلامی به‌شمار می‌آید.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پایان این دیدار، ضمن ابراز همدردی با خانواده این شهید بزرگوار، بر ادامه راه شهیدان و پاسداشت یاد و نام آنان تأکید کرد.

گفتنی است، سردار شهید اسماعیل احمدی به همراه سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در حمله‌های جنایتکاران آمریکایی و رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.