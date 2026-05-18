معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور با انتشار پیامی، ضمن تکذیب گمانهزنیها پیرامون مصوبههای ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی، تصریح کرد: این ستاد، تاکنون هیچ نشست یا مصوبهای نداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس پازوکی در صفحه خود به ابهامهای اخیر پیرامون تصمیمها در عرصه فضای مجازی و انتشار برخی شایعهها درباره محدودیتهای ایجاد شده از طرف ستاد ساماندهی و راهبری این فضا یا قانونهای جدید آن، پاسخ داد.
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور در این پیام، تأکید کرده است: ساختار و فرایندهای کارشناسی ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی، با دقت در حال تدوین است و نهایی میشود.