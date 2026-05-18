شبکه سی ان ان در گزارش جنجالی خود مدعی شده که ایران با اشراف بر کابلهای اینترنت زیر دریا در تنگه هرمز، بهدنبال ایجاد منبع قدرت جدیدی است تا غولهای فناوری جهان، مانند مایکروسافت، آمازون، گوگل و متا را به رعایت قانونهای خود و پرداخت حق عبور، مجبور کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه سی ان ان، همچنین مدعی شده که ایران با الگوبرداری از راهبردهای دریایی خود، اکنون شریانهای حیاتی اقتصاد دیجیتال جهانی را هدف قرار داده است.
این شبکه در ادامه، ادعا کرده است: تحلیلگران بر این باورند که ایران قصد دارد از شرکتهای بزرگی مانند مایکروسافت، آمازون، گوگل و متا، حق عبور دریافت و آنها را به پایبندی به چارچوبهای قانونی خود ملزم کند.
سی ان ان در این گزارش، نوشت: با وجود تلاش گردانندگان بینالمللی برای انتقال مسیر کابلها به آبهای عمان، بررسیهای مؤسسه «تلیجئوگرافی» نشان میدهد که دو کابل کلیدی همچنان از آبهای سرزمینی ایران عبور میکنند.
این شبکه آمریکایی در پایان، مدعی شد: کارشناسان هشدار میدهند، این تسلط میتواند موجب یک «فاجعه دیجیتال زنجیرهای» شود که بیش از همه، ثبات فضای مجازی در کشورهای حوزه خلیج فارس را تهدید میکند.