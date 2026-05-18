به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی مدنی‌زاده، درباره نشست با اعضای گروه برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که در وزارت اقتصاد برگزار شد، گفت: در این نشست، دغدغه‌ نمایندگان درباره مسائل مربوط به گرانی‌ها، تورم، مشکلاتی که برای بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود آمده است و مسائل اقتصاد کلان، بررسی شد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: از طرف دیگر، به‌عنوان نماینده اقتصادی دولت در این نشست، گزارشی از کارهای انجام‌شده در دوران جنگ تحمیلی سوم و همچنین، برنامه‌هایی که وزارت اقتصاد و کل دولت برای و حمایت از بنگاه‌ها و کسب‌ و کار‌ها و مقابله با گرانی‌ها در دستور کار دارند، ارائه کردم.

رونمایی از سامانه «وثایق» برای آسان‌تر شدن دریافت وام خرد/ برنامه بزرگ دولت برای رفع موانع صادرات، واردات و بازارچه‌های مرزی

مدنی‌زاده با توجه به موضوع حمایت از تولید و آسان‌تر شدن دسترسی مردم به تسهیلات بانکی، تصریح کرد: در زمینه وام‌های خرد، از سامانه «وثایق» رونمایی کردیم. در این سامانه، هر شهروند می‌تواند هرگونه دارایی در یکی از سامانه‌های رسمی کشور، از جمله مسکن، زمین، خودرو، سهام، سپرده بانکی یا هرگونه اوراق بهادار را به عنوان وثیقه قرار دهد و مبتنی بر آن به‌صورت سریع از بانک‌ها وام دریافت کند.

وزیر اقتصاد گفت: این سامانه، اکنون رونمایی شده و در حال توسعه اس. بانک‌ها نیز به تدریج در حال پیوستن به آن هستند. ان‌شاءالله به محض تکمیل این فرایند در چند ماه آینده، دریافت وام خرد برای هموطنان بسیار آسان خواهد شد.

مدنی‌زاده در ادامه با توجه به برنامه دولت برای تقویت تجارت، بازارچه‌های مرزی و منطقه‌های آزاد، گفت: در این عرصه، یک کار بسیار بزرگ و جدی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه وزارت اقتصاد، گمرک و سازمان مناطق آزاد، انجام شده است. این دستگاه‌ها در این طرح، همکاری مشترک داشته‌اند و همه مانع‌های موجود در عرصه پایانه‌های مرزی، صادرات، واردات و حمل و نقل کالا، برشمرده شده است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: این مانع‌ها در قالب مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی، اصلاح آیین‌نامه‌های داخلی و دستور کارهای اجرایی، تدوین شده است و فرایند تصویب قانونی آن‌ها به‌زودی گذرانده می‌شود که این موضوع، تحول بزرگی در عرصه صادرات، واردات و حمل و نقل کالا ایجاد می‌کند.