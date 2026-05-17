تداوم فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان شرقی
مدیر گروه پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از تداوم فعالیت سامانه بارشی و حاکم شدن شرایط جوی ناپایدار در استان طی ۵ روز آینده خبر داد.
وی افزود: ادامه فعالیت این سامانه بارشی موجب افزایش ابرناکی، بارش باران، گاهی به صورت رگبار و رعد و برق، بارش تگرگ در مناطق مستعد، مه در برخی نواحی، افزایش سرعت وزش باد و در برخی ساعات خیزش گرد و خاک میشود.
امیدفر با بیان اینکه این شرایط میتواند منجر به آبگرفتگی معابر عمومی و طغیان رودخانهها شود اظهار کرد: همچنین احتمال وقوع صاعقه در برخی مناطق وجود دارد.