وزیر راه و شهرسازی در سیزدهمین مجمع جهانی شهری در باکو، بر لزوم حمایت بین‌المللی برای بازسازی شهرهای آسیب‌دیده از جنگ و تقویت اجرای دستور کار جدید شهری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق در پیام خود به سیزدهمین مجمع جهانی شهری که در باکو برگزار شد، با توجه به آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌ها و مسکن‌ها در ایران، بر ضرورت حمایت بین‌المللی از بازسازی شهرهای آسیب‌دیده از جنگ و تقویت اجرای دستور کار جدید شهری تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در این پیام که غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری او در بخش وزیران این نشست خواند، با توجه به موضوع‌هایی مانند شهرهای امن و تاب‌آور، نوشت: بر خلاف سخن گفتن از این مفهوم‌ها، کودکان در برخی نقطه‌های جهان، همچنان در معرض صدای موشک و بمباران قرار دارند و خانه‌های بسیاری در نتیجه جنگ، تخریب شده است.

خانم صادق با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران، دو بار در سال گذشته در معرض جنگ قرار گرفته است، بر ضرورت ایجاد پرسش‌های جدی درباره امکان برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار شهری در چنین وضعی، تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه، کارهای ایران در زمینه ساخت مسکن برای قشرهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، گسترش خدمت‌های زیربنایی شهری، اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری با مشارکت ساکنان در محله‌های کم‌برخوردار، تقویت چارچوب‌های مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری در برابر تغییراهای اقلیمی و توسعه طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و شهر هوشمند، در مسیر توسعه شهری پایدار برشمرد.

خانم صادق، همچنین با توجه به خسارت‌های جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد: حدود ۱۵۰ هزار مسکن، تخریب شده و امنیت جانی شهروندان به خطر افتاده است؛ زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله پل‌ها و خط‌های جاده‌ای و ریلی نیز آسیب‌های جدی دیده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی، پیشنهاد ایجاد صندوق ویژه‌ای در سازمان ملل را برای حمایت از کشورهایی که با جنگ و تغییرهای اقلیمی روبرو هستند، طرح کرد تا روند بازسازی زیرساخت‌های شهری، آسان‌تر شود.



او همچنین پیشنهاد داد، برنامه‌ای ویژه برای اسکان اضطراری و بازتوانی بلندمدت افرادی که در اثر خطرهای اقلیمی یا بحران‌های انسانی، بی‌خانمان شده‌اند، در دستور کار جدید شهری گنجانده شود.

خانم صادق بر ضرورت جلوگیری از حمله به شهرها و تخریب زیرساخت‌های شهری در بازنگری دستور کار جدید شهری، تأکید و اولویت بازسازی منطقه‌های آسیب‌دیده از جنگ در برنامه‌های کشور را اعلام کرد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان از جامعه جهانی خواست که حمله‌ آمریکایی ـ صهیونی به ایران را محکوم کنند.