پخش زنده
امروز: -
براساس اطلاعیه شرکت گاز استان خوزستان، جریان گاز شهری در کوی فاطمیه اهواز در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه شرکت گاز استان آمده است؛ به اطلاع شهروندان شهرستان اهواز میرساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کوی فطمیه (یوسفی)، بین خیابان شهید بیگ زاده و خانچین در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.
از مشترکین درخواست میشود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.