به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به قرار گرفتن در پیک اول التور (وبا) اظهار کرد: پیک اول بیماری‌های منتقله از آب و غذا از نیمه فروردین‌ماه تا اوایل تیرماه رخ می‌دهد؛ در صورت وقوع مشکل در کیفیت آب، رفع نشدن شکستگی لوله‌ها، استفاده نکردن از آب سالم و بهداشتی و... این بیماری‌ها بروز پیدا می‌کنند و در این شرایط، تلاش می‌شود با نظارت شبانه‌روزی همکاران بهداشت محیط بر وضعیت کیفیت آب، مشکلات برطرف و از بروز بیماری‌ها پیشگیری شود.

وی افزود: در صورت مشاهده مشکل به سرعت موضوع به فرماندار و مسئولان ذی‌ربط اطلاع داده می‌شود تا در نقاط دچار بحران آب، آبرسانی با تانکر و با نظارت نیرو‌های بهداشتی انجام شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون موردی از التور (وبا) در خوزستان نداشته‌ایم، گفت: امسال تاکنون بحران خاصی در حوزه بیماری‌های منتقله از آب و غذا و به ویژه التور (وبا) نداشته‌ایم و سعی می‌شود این روند ادامه یابد. موارد اسهالی نیز به گونه‌ای نبوده‌اند که بحرانی رخ دهد.

وی با اشاره به راه‌های پیشگیری از بروز بیماری‌ها منتقله از آب و غذا بیان کرد: فاصله پخت تا مصرف مواد غذایی نباید بیش از دو ساعت طول بکشد، زیرا در صورت طولانی شدن این زمان، شاهد رشد میکرواگانیسم‌ها و مسمویت‌های غذایی خواهیم بود. نگهداری در زنجیره سرما نیز باید در دمای زیر ۴ درجه و گرم کردن آن نیز باید با حرارات بالای ۷۰ درجه انجام شود تا عوامل بیماری از بین بروند.

شریفی با تاکید بر لزوم شست‌وشوی مرتب دست‌ها گفت: همچنین در صورت بروز موارد اسهالی باید به سرعت به مراکز بهداشتی مراجعه شود تا در صورت مشاهده مشکل، مداخله‌های لازم فوری انجام شود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: برای پیشگیری از این بیماری‌ها باید از خرید از دوره‌گرد‌ها خودداری و مواد غذایی از مکان‌های بهداشتی تامین شود و به تاریخ تولید و انقضاء، سیب سلامت و... توجه شود.