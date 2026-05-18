دفتر آیتاللهالعظمی سیستانی، امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت را نخستین روز ماه ذیالحجه سال ۱۴۴۷ هجری قمری اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر مرجع عالیقدر، آیتاللهالعظمی سید علی حسینی سیستانی در نجف اشرف، در بیانیهای اعلام کرد که روز دوشنبه، مصادف با ۱۸ مه ۲۰۲۶ میلادی (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ هجری شمسی)، نخستین روز ماه ذیالحجه سال ۱۴۴۷ هجری قمری است.
گفتنی است، ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری نیز در گزارش خود اعلام کرد که هلال ماه ذیالحجه در غروب یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در برخی از استانها با چشم عادی دیده شده و امروز دوشنبه، آغاز ماه ذیالحجه است.