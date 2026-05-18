رئیس گروه برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با شرح موضوعهای نشست این گروه با وزیر اقتصاد، گفت: راهگذرهای تجاری تأمین کالاها باید توسعه یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا تاجگردون گفت: در نشست گروه برنامه و بودجه مجلس با وزیر اقتصاد، مسائل مالی، مالیاتی، سیاستهای ارزی، خزانهداری و بانکی بررسی شد. ما همچنان در دوران جنگ هستیم؛ اکنون دورهای است که مردم باید نتیجه مقاومت خود را دریافت کنند و دولت نیز در این زمینه باید همکاری لازم را داشته باشد.
رئیس گروه برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: مهمترین موضوع برای ما این است که در تنظیم سیاستها، هماهنگی میان دستگاههای «ستادی و صفی» در قلمرو اقتصاد وجود داشته باشد که خوشبختانه روز به روز شاهد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی هستیم؛ همچنین در تنظیم این سیاستها، کمترین فشار به مردم وارد شود.
تاجگردون با توجه به فشارهای اقتصادی به مردم در دوران حال حاضر، تأکید کرد: در این زمینه، دو مسئله بسیار مهم وجود دارد؛ یکی قیمتها که وزیر اقتصاد، توضیح بسیاری درباره آن ارائه داد و اذعان داشت که این مسئله، دو بخش یا عامل اصلی دارد؛ نخست، مسائل داخلی مانند احتکار و موضوعهایی مانند آن و دوم، کمبودهای موجود در کشور که مردم به آن آگاه هستند و مقاومت آنان در این زمینه بیشتر میشود.
رئیس گروه برنامه و بودجه مجلس گفت: امیدواریم دولت و مجلس به سمت ایجاد قرارگاههای مردمی برای مقاومت در عرصه کالا، قیمتها و مسائل مشابه حرکت کنند که این موضوع بسیار مهم است. موضوع دیگر، مسائل بیکاری، اشتغال و تأمین کالاهای لازم برای مردم است. در عرصه بیکاری و اشتغال، همه دستگاهها باید مشارکت کنند، چون بخشهایی از صنعتهای مهم کشور آسیب دیده و منابع ارزی محدود شده است و در نتیجه با محدودیتهایی در این عرصه، روبرو هستیم.
تاجگردون اظهار داشت: دولت، سیاستهای هماهنگ لازم را تنظیم کرده است و مجلس نیز با دولت همکاری خواهد کرد تا کمترین خسارت در عرصه اشتغال کشور ایجاد شود؛ یکی از مهمترین کارها در این زمینه، تأمین منابع مالی است.
رئیس گروه برنامه و بودجه مجلس با توجه به لزوم تمرکز بر طرحهای عمرانی، تصریح کرد: طرحهای عمرانی، فارغ از اینکه یک طرح ایجاد یا تکمیل میشود، دارای اثر اقتصادی و کارآفرینی خاص هستند. این طرحها با توجه به محدودیت منابع، باید اولویتبندی شوند و آن طرحی در اولویت قرار گیرد که بیشترین بازده اقتصادی و بیشترین تأثیر در اشتغال را داشته باشد. این موضوع از جمله وظایفی است که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاههای عمرانی باید به آن توجه کنند.
تاجگردون در ادامه با توجه به ضرورت تأمین کالاهای لازم برای مردم، گفت: امروز ما در مدار مقاومت قرار گرفتهایم و باید عزت ایرانی را به منصه ظهور برسانیم. بنابر این در زمینه تأمین این کالاها باید به موضوعهایی مانند جابجایی بندرها، جابجایی راهگذرها و همکاری با کشورهای همسایه، توجه کنیم.
رئیس گروه برنامه و بودجه مجلس با توجه به سیاستهای کلان ابلاغی رهبر شهید انقلاب اسلامی در زمینه توجه به کشورهای همسایه، بیان داشت: اگر در سالهای گذشته، توجه بیشتری به راهگذرهای کشور، منطقههای مرزی و افزایش ظرفیت آنها میشد، امروز ظرفیت بیشتری در اختیار داشتیم. البته اکنون نیز دولت به این موضوع توجه میکند تا راهگذرهای داخلی با سرعت بیشتر توسعه یابد و منابع لازم برای تقویت ورود کالا از مسیرهای جدید تأمین شود که همزمان با جنگ، مردم در محاصره اقتصادی نیز دچار مشکل نشوند.
تاجگردون تصریح کرد: این کارهایی است که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر دنبال خواهند کرد؛ انشاءالله بتوانیم از این مرحله هم عبور کنیم و وارد مرحله نهایی پیروزی ملت ایران شویم.