اوقات شرعی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، یکم ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۸ مه ۲۰۲۶ میلادی است.
اوقات شرعی به شرح زیر است:
اذان صبح: ۳ و ۴۶ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و ۱۸ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۱۲ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۹ و ۶ دقیقه
اذان مغرب: ۱۹ و ۲۵ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۶ دقیقه
ذکر روز دوشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات
حدیث روز:
امام جواد علیه السلام فرمود: الثِّقَةُ بِاللَّهِ ثَمَنٌ لِکُلِّ غَالٍ، وَ سُلَّمٌ إِلَى کُلِّ عَالٍ.
اعتماد به خدای متعال، بهای هر چیز گران بها و نردبانی به سوی بلندی هاست. (بحار الأنوار ج ۷۵ ص ۳۶۴)
احکام شرعی:
اقامه نماز در حال شنیدن موسیقی حرام
سوال: اقامه نماز در محلی که موسیقی حرام پخش میشود یا به گوش میرسد چه حکمی دارد؟
جواب: در فرض مرقوم نماز را در محل دیگری بخواند. (استفتائات مقام معظم رهبری)