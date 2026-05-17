اوقات شرعی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، یکم ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۸ مه ۲۰۲۶ میلادی است.

اوقات شرعی به شرح زیر است:

اذان صبح: ۳ و ۴۶ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۸ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۶ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۲۵ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۶ دقیقه

ذکر روز دوشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات

حدیث روز:

امام جواد علیه السلام فرمود: الثِّقَةُ بِاللَّهِ ثَمَنٌ لِکُلِّ غَالٍ، وَ سُلَّمٌ إِلَى کُلِّ عَالٍ.

اعتماد به خدای متعال، بهای هر چیز گران بها و نردبانی به سوی بلندی هاست. (بحار الأنوار ج ۷۵ ص ۳۶۴)

احکام شرعی:

اقامه نماز در حال شنیدن موسیقی حرام

سوال: اقامه نماز در محلی که موسیقی حرام پخش می‌شود یا به گوش می‌رسد چه حکمی دارد؟

جواب: در فرض مرقوم نماز را در محل دیگری بخواند. (استفتائات مقام معظم رهبری)