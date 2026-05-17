هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان ایران امروز (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) با ۴ دیدار به میزبانی کرمان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته هفدهم سی و هشتمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای ایران امروز (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) به صورت متمرکز در استان کرمان آغاز شد و تیمها رو در روی رقبای خود قرار گرفتند.
در دیدار نخست امروز، سنگ آهن بافق و نیروی زمینی سبزوار به مصاف هم رفتند. شاگردان صادقی در این مسابقه با نتیجه ۳۱-۲۶ به برتری رسیدند. با این نتیجه نیروی زمینی ۱۵ امتیازی شد و سنگ آهن بافق دوازدهمین باخت فصلش را تجربه کرد و در جایگاه دهم باقی ماند.
دومین و حساسترین دیدار این هفته را سایپا تهران و سپاهان برگزار کردند. نبرد تیمهای دوم و چهارم جدول ردهبندی از همان ابتدا نزدیک و پایاپای دنبال شد و دو تیم نیمه اول را ۱۰-۱۰ مساوی به رختکن رفتند. با شروع نیمه دوم هر دو تیم در تلاش برای پیش افتادن، سایه به سایه باهم حرکت میکردند و در نهایت این طلاییپوشان نصف جهان بودند که با برتری حداقلی و با نتیجه ۲۲-۲۱ از سد شاگردان محمدرضا رجبی گذشتند. با این نتیجه جایگاه سایپا در رده دوم جدول از دست رفت و سپاهان یک قدم دیگر به آنها نزدیکتر شد.
دیگر دیدار امروز را مس کرمان و نفت و گاز گچساران برگزار کردند. نارنجی پوشان کرمانی که میزبان بازیها نیز میباشند در همان نیمه اول با سه گل اختلاف پیش افتادند و در نیمه دوم نیز با ارائه نمایشی منطقی اختلاف را بیشتر کردند و در نهایت با نتیجه ۳۸-۲۸ حریف خود را از پیش رو برداشتند. با این پیروزی مس کرمان جای سایپا را در رده دوم جدول گرفت.
در آخرین بازی امروز هم استقلال کازرون، تیم صدرنشین لیگ برتر، رو در روی هپکو اراک قرار گرفت. استقلالیها که با توجه به نتایج دیگر بازیهای این هفته، حساسیت کار را به خوبی درک کرده بودند با تمام توان در مقایل رقیبشان حاضر شدند و توانستند بازی را با نتیجه ۳۰-۲۷ به سود خود به پایان ببرند. استقلال با ۳ امتیاز بیشتر نسبت به مس کرمان همچنان صدرنشین لیگ برتر است.
همچنین دیدار تیمهای سپاهان نوین و پرواز هوانیروز طبق اعلام کمیته مسابقات به تعویق افتاد.
نتایج کامل دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور:
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
سنگ آهن بافق ۲۶-۳۱ نیروی زمینی سبزوار
سایپا تهران ۲۱-۲۲ سپاهان اصفهان
مس کرمان ۳۸-۲۸ نفت و گاز گچساران
استقلال کازرون ۳۰-۲۷ هپکو اراک
جدول ردهبندی لیگ برتر هندبال مردان در پایان دیدارهای امروز به شرح زیر است:
۱. استقلال کازرون، ۳۱ امتیاز
۲. مس کرمان، ۲۸ امتیاز
۳. سایپا تهران، ۲۷ امتیاز
۴. سپاهان اصفهان، ۲۶ امتیاز
۵. نیروی زمینی سبزوار، ۱۵ امتیاز
۶. هپکو اراک، ۱۲ امتیاز
۷. نفت و گاز گچساران، ۱۲ امتیاز
۸. سپاهان نوین اصفهان، ۱۱ امتیاز
۹. فرازبام خائیز دهدشت، ۱۱ امتیاز
۱۰. سنگ آهن بافق، ۶ امتیاز
۱۱. پرواز هوانیروز، ۶ امتیاز