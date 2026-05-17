حضور حماسی مردم انقلابی ارومیه در رزمگاه خیابان به شب هفتاد و هشتم رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تجمع شبانه مردم انقلابی ارومیه در رزمگاه خیابان جلوه دیگری از اقتدار مردم ایران و پایه امنیت پایدار در برابر جنگ روانی دشمن است.

قشرهای مختلف مردم ارومیه همپا وهمنوا بادیگرایرانیان سرافراز با حضور خود بیدفاع از کیان کشور و نام میهن تاکیدکردند.

مردم ارومیه با سردادن شعارهای انقلابی و همخوانی سرود های حماسی بر ولایتمداری پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی تاکیدکردند.