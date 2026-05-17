معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بر ضرورت تقویت سرمایه انسانی، افزایش بهرهوری و تسهیل جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،محمد شکیبینسب در آیین معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در بندر امام خمینی با اشاره به موقعیت ویژه استان خوزستان در شبکه حملونقل دریایی کشور اظهار داشت: استان خوزستان با بیش از ۱۱۸۰ کیلومتر ساحل از جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور برخوردار است و در حوزه تأمین کالاهای اساسی، نقش کلیدی و تعیینکنندهای ایفا میکند.
وی با قدردانی از تلاشهای کارکنان بندر امام خمینی افزود: در مقاطع حساس و شرایط خاص، بهویژه در دورههای بحرانی، همکاران ما در این بندر خوش درخشیدند و با تلاش و همت شبانهروزی خود اجازه ندادند کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در سطح کشور احساس شود.
شکیبی نسب را یکی از بنادر راهبردی و استراتژیک کشور دانست و تصریح کرد: نگاه توسعهای سازمان به این بندر و سایر بنادر استان خوزستان بسیار جدی است و انتظار میرود با برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای موجود، روند توسعه این بنادر با شتاب بیشتری دنبال شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، بندر امام خمینی همچنین با تقدیر از خدمات مدیر پیشین بندر امام خمینی بیان داشت: مدیریت این بندر در سالهای اخیر با وجود بحرانها و شرایط دشوار، خدمات ارزندهای ارائه داد و این موفقیتها حاصل همدلی، همراهی و کار تیمی کارکنان پرتلاش بندر بوده است.
وی سرمایه انسانی را از مهمترین ارکان موفقیت سازمانها در عصر حاضر دانست و گفت: استفاده صحیح از نیروهای متخصص و توجه به تکریم، آرامش و معیشت کارکنان از الزامات پیشرفت سازمانی است، زیرا نوآوری و خلاقیت در محیطی شکل میگیرد که کارکنان از امنیت و آرامش برخوردار باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اهمیت جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه بنادر بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی سازمان بنادر و انتظارات گسترده در سطح ملی و بینالمللی، اجرای طرحهای توسعهای بدون مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
وی افزود: در همین راستا، بازنگری در فرآیندهای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در سازمان بنادر در حال انجام است تا مسیر ورود سرمایهگذاران به بنادر کشور تسهیل شده و فضای مطمئنتری برای سرمایهگذاری فراهم شود.
شکیبینسب همچنین بر ضرورت افزایش بهرهوری در فعالیتهای بندری تأکید کرد و گفت: ارتقای بهرهوری، کاهش زمان ماندگاری کشتی و کالا و مدیریت بهینه عملیات بندری میتواند به کاهش هزینههای لجستیکی و در نهایت کاهش قیمت تمامشده کالا کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی منسجم و همکاری تمامی بخشها، روند تسهیل و روانسازی فعالیتهای بندری در بندر امام خمینی (ره) بیش از پیش تقویت شود و خدمات مطلوبتری به ذینفعان و فعالان حوزه حملونقل دریایی ارائه شود.