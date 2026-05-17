با تصمیم هیئت‌مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، علیرضا کاظمی به عنوان سرپرست این شرکت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوستان و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ، طی مراسمی با حضور استاندار خوزستان و جمعی از نمایندگان استان، علیرضا کاظمی به عنوان سرپرست مجموعه معرفی شد.

در این نشست، اعضای هیئت مدیره با قدردانی از خدمات و تلاش‌های مقداد محمودی در دوران مدیریت این شرکت، تغییرات مدیریتی در سازمان‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی را امری طبیعی و بخشی از روند پویایی و توسعه این مجموعه‌ها عنوان کردند.

همچنین در این جلسه بر تداوم اجرای برنامه‌های راهبردی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و ارتقای عملکرد شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن تأکید شد تا این مجموعه بتواند نقش مؤثرتری در تقویت تولید ملی ایفا کند.

علیرضا کاظمی از مدیران باسابقه حوزه صنعت و مدیریت به شمار می‌رود. در کارنامه مدیریتی وی سوابقی همچون مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت لوله‌سازی اهواز، عضو هیئت‌مدیره شرکت فولاد اکسین خوزستان و نیز مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه دیده می‌شود.