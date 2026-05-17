پخش زنده
امروز: -
روز روابط عمومی وارتباطات فرصتی برای بازنگری درنقش این حوزه درتوسعه سازمانی و اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۲۷ اردیبهشت روز ملی ارتباطات وروابط عمومی فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاشهای اندیشمندانه و مسئولانه فعالان این عرصه است.
همه روزهای سال درحقیقت روز روابطعمومی است و گستره فعالیتهای این واحد شب و روز نمی شناسد.
روزارتباطات وروابط عمومی نه به عنوان یک رویداد نمادین، بلکه به عنوان فرصتی برای بازنگری درنقش این حوزه درتوسعه سازمانی واجتماعی شناخته می شود.