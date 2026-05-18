به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید علی‌ اکبر اجاق‌نژاد، در نشست تبیینی تربیتی مدرسه علمیه تخصصی ولی عصر، عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، در گرمی استان اردبیل، همچنین اظهار داشت: دشمن به خوبی می‌داند زنان، بزرگ‌ترین سنگر تربیتی نیرو‌های امنیتی و استقامتی در مقابله با دشمن هستند و هدف قرار دادن این زیرساخت بزرگ، آن‌ها را به هدف مد نظر خود می‌رساند.

تولیت مسجد مقدس جمکران تصریح کرد: جدایی میان قرآن و عترت، عامل اصلی انحراف‌های فکری و رفتاری در تاریخ اسلام بوده است. بنابر این، تبیین این دو ضرورت در خانواده‌ها، به‌خصوص در عرصه تربیت دینی، تأثیر مطلوبی بر جامعه در مقابله با چالش‌ها دارد.

تولیت مسجد مقدس جمکران با توجه به تغییر ماهیت نبرد‌های معاصر و تفاوت ساختاری جنگ‌های سنتی با چالش‌های دوران حال حاضر، گفت: دشمن در این دوران، جبهه نبرد را تغییر داده و قشر زنان را به‌عنوان خط مقدم و هدف اصلی ضربه‌های مستقیم قرار داده است.

استاد سطح عالی حوزه با توجه به شکست تلاش‌های اخیر دشمن در ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: دشمنان پس از ناکامی در ایجاد جنگ داخلی و آشوب‌های خیابانی، اکنون بر راهبرد دوم، یعنی تربیت نسل فاسد، متمرکز شده‌اند؛ از دیدگاه دشمن، پوشش نامناسب، ترویج بی‌حجابی و حذف حجاب، ابزار‌های اصلی برای تضعیف بنیان‌های اجتماعی و فرهنگی است.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اجاق‌نژاد با تأکید بر وظیفه‌های آموزشی و تربیتی طلبه‌ها و استادان، به‌خصوص در دوران حال حاضر، تصریح کرد: حوزه‌های علمیه، نقش کلیدی در مقابله با چالش‌های اجتماعی دارند. بنابر این می‌توان در این عرصه با جهاد تبیین و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، گام‌های مؤثری برداشت.