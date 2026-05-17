به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در دیدار با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی این استان، خواستار سفر وزیر به خوزستان برای آشنایی میدانی با چالش‌های حوزه راه و شهرسازی و تسریع در رفع معضلات آن شد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی خوزستان در شبکه مواصلاتی و ترانزیتی کشور، تأکید کرد که توسعه و حل مشکلات این حوزه، نقشی کلیدی در دستیابی به توسعه متوازن کشور ایفا می‌کند.

در ادامه این دیدار، وزیر راه و شهرسازی با تقدیر از پیگیری‌های استاندار خوزستان، از سفر خود به این استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این سفر در آینده نزدیک با هدف بازدید از جاده‌های مواصلاتی و نقاط حادثه‌خیز خوزستان به منظور شناسایی میدانی مشکلات و انجام اقدامات لازم در جهت رفع معضلات آن حوزه در استان انجام می‌شود.