به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی‌پور اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان و افزایش ضریب اطمینان از کیفیت کالا‌های موجود در بازار، طرح تشدید بازرسی و پایش بازار (طرح طاها) در سال ۱۴۰۴ با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت گسترده توسط کارشناسان و بازرسان این اداره‌کل در سراسر استان اجرا شد.

وی با اشاره به اهداف این طرح افزود: بازرسان استاندارد علاوه بر نظارت‌های دوره‌ای که معمولاً در خطوط تولید و واحد‌های صنعتی انجام می‌شود، در اجرای طرح طا‌ها به صورت سرزده به مراکز عرضه و توزیع، فروشگاه‌ها، انبار‌ها و بازار‌های مختلف استان مراجعه کرده و فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری را از نظر رعایت الزامات فنی و صحت نشان استاندارد مورد بررسی قرار می‌دهند.

قیصی پور افزود: در طی یک سال اخیر بیش از ۱۰ هزار و ۳۸۰ مورد بازرسی فنی از اصناف و واحد‌های توزیعی انجام شده که طی آن ۶۸ فرآورده غیراستاندارد از ۴۱ واحد صنفی توقیف و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد. همچنین برای ۱۷۲ فرآورده از ۱۳۲ واحد صنفی اخطار و تذکر لازم جهت جمع‌آوری و مرجوعی کالا صادر شده است.

مدیرکل استاندارد خوزستان بیان داشت: تمرکز اصلی بازرسی‌های طرح طا‌ها بر کالا‌های پرتردد و پرمصرف خانوار‌ها نظیر فرآورده‌های غذایی، مواد بهداشتی، قطعات خودرو، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی بوده است تا ضمن جلوگیری از عرضه محصولات غیراستاندارد، ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان تضمین شود.

وی با تاکید بر اهمیت مشارکت عمومی در نظارت بر بازار افزود: نظارت موثر زمانی حاصل می‌شود که شهروندان در کنار بازرسان استاندارد، نقش فعال خود را ایفا کنند. از همین‌رو از مردم استان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه کالای فاقد نشان استاندارد یا دارای کیفیت مشکوک، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۷ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

قیصی پور یادآور شد: برای اطمینان از اصالت و صحت نشان استاندارد کالاها، مصرف‌کنندگان می‌توانند کد ۱۰ رقمی درج‌شده زیر علامت استاندارد را به شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال و نتیجه بررسی را بلافاصله دریافت کنند.