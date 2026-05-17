پرواز پهپادها در میدان ولیعصر(عج)

پهپادهای شاهد ۱۳۶ هوافضای سپاه پاسداران همزمان با هفتاد و نهمین شب حماسه مردم ایران شامگاه یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، در میدان ولیعصر(عج) به نمایش درآمد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۸
برچسب ها: پهپاد ، هوافضا ، میدان ولیعصر ، تجمع مردمی
