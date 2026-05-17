دبیر دومین مسابقه بین‌المللی داستان خیلی کوتاه اهواز گفت: حدود ۸۰۰ اثر به این دوره از مسابقه ارسال شده است.

ارسال ۸۰۰ اثر به دومین دوره مسابقه بین‌المللی داستان خیلی کوتاه اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بلال طاهری با اشاره به ارسال ۸۰۰ اثر به دومین دوره مسابقه بین‌المللی داستان خیلی کوتاه اهواز اظهار کرد: نویسندگان مختلف از سراسر کشور و خارج از ایران در این دور از مسابقه شرکت کردند.

وی افزود: با پایان مهلت فراخوان حدود ۸۰۰ اثر ارزشمند به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که نشان دهنده شور و اشتیاق بالای جامعه ادبی به این رویداد است.

طاهری بیان داشت: از میان آثار ارسال شده ۴۵۹ داستان به بخش ۱۰ کلمه و دیگر آثار متعلق به بخش ۱۰۰ کلمه هستند.

دبیر دومین مسابقه بین‌المللی داستان خیلی کوتاه اهواز با اشاره به اینکه نسیم مرعشی، مهدی ربی و بلال طاهری داوران این دوره از جشنواره هستند، گفت: در این مسابقه ۶۷ درصد داستان‌ها توسط نویسندگان زن نوشته شده است و از میان همه شرکت‌کنندگان، ۴۰ درصد زیر ۲۴ سال و ۴۲ درصد بالای ۴۴ سال هستند.

طاهری با اشاره به آغاز فرایند بررسی آثار توسط هیات داوران توضیح داد: تیم انتخاب ما در حال حاضر مشغول ارزیابی اولیه آثار از نظر رعایت چارچوب‌ها و فرمت مسابقه است و به‌زودی وارد مرحله داوری ادبی و انتخاب بهترین‌ها خواهد شد.

وی با تاکید بر سهولت روند ثبت‌نام خاطرنشان کرد: به دلیل عدم دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و شرایط کشور، اطلاع‌رسانی فقط از طریق سایت جشنواره انجام شد و نویسندگان علاقه‌مند می‌توانستند به‌راحتی با مراجعه به وب‌سایت hisubmit و تکمیل فرم ثبت‌نام، آثار خود را در بخش‌های داستان ۱۰ کلمه‌ای و داستان ۱۰۰ کلمه‌ای ارسال کنند.

دبیر جشنواره با اشاره به اینکه این مسابقه دریچه‌ای برای معرفی نویسندگان فارسی‌زبان به جامعه جهانی ادبیات است، گفت: تلاش ما بر این است تا این رویداد ادبی هر ساله برگزار شود.

وی همچنین نوید رویداد ادبی دیگری در آینده نزدیک را برای علاقه‌مندان به ادبیات داد و گفت: در نیمه دوم سال، نخستین دوره مسابقه نویسندگی «میکرودرام اهواز» نیز برگزار خواهد شد که جزئیات آن در تیرماه منتشر می‌شود.