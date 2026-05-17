قرچک؛
پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم
فرماندار قرچک به همراه اعضای شورای تامین و مسئولان ذیربط از واحدهای تولیدی آسیبدیده در پی حملات ددمنشانه رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی و آمریکای خبیث در جنگ تحمیلی سوم، بازدید میدانی به عمل آوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
علی محمد اسلامی در حاشیه این بازدیدها با محکومیت تجاوزات ددمنشانه صورتگرفته، اظهار داشت: مسئولان شهرستان باید با تمام توان در مسیر حمایت از تولید بهویژه واحدهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم، گام بردارند تا روند تولید بدون هیچگونه خللی ادامه یابد.
وی افزود: حفظ چرخه تولید و صیانت از اشتغال، اولویت جدی مدیریت شهرستان است و هماهنگیهای لازم برای تسهیل امور این واحدها در دستور کار است.
در این بازدیدها، مسئولان شهرستان ضمن بررسی میدانی میزان خسارات وارده، در جریان آخرین وضعیت فعالیت و مشکلات پیشروی این واحدها قرار گرفتند و بر ضرورت تسریع در روند کارشناسی، جبران خسارات و بازگشت کامل این واحدها به چرخه تولید تاکید کردند.