مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از صدور ۴۵ فقره مجوز واردات مواد اولیه خطوط تولید برای صنایع استان در اردیبهشت امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر پرنیان اظهار کرد:۴۵ فقره مجوز با هدف اجرای مصوبه حمایتی شورای تامین استان آذربایجان شرقی و برای پشتیبانی از واحد‌های تولیدی صادر شده است.

وی افزود: عمده گروه‌های کالایی این مجوز‌ها شامل مواد پتروشیمی، ورق‌های فولادی و آلومینیومی، ورق‌های الکتریکی، انواع مواد شیمیایی، مواد اولیه صنایع غذایی و نخ پلی‌استر است که برای استمرار فعالیت خطوط تولید واحد‌های صنعتی آذربایجان شرقی تامین می‌شود.

پرنیان با اشاره به ادامه روند بررسی درخواست‌ها اظهار کرد: پرونده ۲۱ متقاضی دیگر نیز اکنون در دست بررسی کارشناسان اداره‌ کل صمت آذربایجان شرقی قرار دارد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

مدیر کل صمت آذربایجان شرقی گفت:پایداری تولید و حفظ اشتغال در شرایط فعلی اقتصاد از مهمترین دلایل تصویب این مصوبه حمایتی در شورای تامین استان است و مجموعه صمت آذربایجان شرقی با تمام ظرفیت در مسیر رفع موانع تولید و تامین نیاز واحد‌های صنعتی حرکت می‌کند.