رئیس‌جمهور با تمجید از ایستادگی و بصیرت مردم خوزستان، خطاب به استاندار گفت: سلام صمیمانه اینجانب را به مردم شریف و ولایتمدار خوزستان ابلاغ کنید؛ مردمی که بار دیگر در آزمون دفاع از کیان کشور سربلند گشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در حاشیه بازدید از وزارت راه و شهرسازی، در دیداری صمیمانه با دکتر سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، آخرین وضعیت استان و اقدامات انجام شده در دوران نبرد ۴۰ روزه (رمضان) را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به حضور حماسی مردم در میادین برای تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، تصریح کرد: انسجام ملی و رشادت نیرو‌های مسلح در کنار پایداری مردم خوزستان، تضمین‌کننده عبور مقتدرانه کشور از این پیچ تاریخی است.

در این نشست، دکتر حاج‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با ارائه گزارشی به رئیس‌جمهور، اقدامات دکتر موالی‌زاده در دوران جنگ رمضان را «ستودنی» توصیف کرد و وی را از استانداران پیشرو و فعال در مدیریت بحران‌های ملی نامید.

دکتر موالی‌زاده نیز در پایان، گزارشی از بازسازی‌ها و اقدامات حمایتی دولت در سطح استان خوزستان ارائه و بر آمادگی کامل مردم و مسئولان استان برای تداوم مسیر خدمت تأکید کرد.