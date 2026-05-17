مردم غیور و انقلابی آذربایجان غربی در هفتادو هشتمین شب از شب‌های حماسه و حضور آمادگی کامل خود را برای دفاع از میهن اسلامی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قشرهای مختلف مردم آذربایجان غربی در هفتاد و هشتمین شب از شب‌های پایداری با غیرت و رشادت برای صیانت از مام میهن به رزمگاه شبانه آمده اند.

پرچمداران مقاومت و سربازان سنگرخیابان بافریاد های انقلابی آمادگی کامل خود را برای حراست از مام میهن عزیزمان ایران اعلام می‌کنند.

مردم مبعوث شده آذربایجان غربی در تبعیت از فرمان رهبرانقلاب، برای پاسداری از خون شهدا و آرمانهای والای نظام جمهوری اسلامی ايران همچنان در سنگرخیابان مصمم و مقاوم ایستاده اند.