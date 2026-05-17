خیابانهای مهاباد امشب میزبان مردمی بود که با حضور گرم و صمیمی خود، نمادی از اتحاد و اقتدار ملی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با اجتماعات خودجوش و حماسی مردم غیور ایران اسلامی، مردم ولایتمدار شهرستان مهاباد نیز امشب به خیابانها آمدند تا با حضور پرشور خود، حماسهای دیگر از جنس بصیرت و اتحاد را رقم بزنند.
مردم مهاباد با قلبهایی سرشار از عشق به میهن و انزجار از جنایات استکبار جهانی، فریاد حمایت از نظام و رهبری را سر دادند.
حاضران در این اجتماع باشکوه، با شعارهای کوبنده «مرگ بر آمریکا» و «زنده باد جمهوری اسلامی»، بار دیگر بر ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان و حمایت قاطع از نیروهای مسلح تأکید کردند.
تجمعکنندگان در کنار طنین شعارهای انقلابی، با اخلاص و ارادتی برخاسته از عمق جان، با رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق کردند و اعلام داشتند که در مسیر آرمانهای والای ولایت، ثابتقدم و استوار باقی خواهند ماند.
این حضور پرشور، پیامی روشن از اتحاد و اقتدار مردم ایران بود که در خیابانهای مهاباد نیز طنینانداز شد.