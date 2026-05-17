فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله گفت: هر چقدر محاصره دریایی ایران را طولانی‌تر کنند، آسیب به کشورهای جهان بیشتر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر رضایی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر با بیان اینکه تنگه هرمز برای تجارت باز است نه برای لشگرکشی و ورود قدرت‌های خارجی، گفت: آمریکایی‌ها هر چقدر محاصره دریایی ایران را طولانی‌تر کنند، آسیب به کشورهای جهان بیشتر خواهد شد.

به گفته فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله، محاصره دریایی از نظر نظامی‌ها، جنگ تلقی می‌شود. پس این آتش‌بس، یک‌طرفه است و در جریان همین هم دو بار اقدام به باز کردن تنگه هرمز کرده بودند که موفق نشدند.

سرلشکر رضایی همچنین گفت: در جریان باز کردن تنگه هرمز، ارتش و سپاه جلوی آمریکایی‌ها ایستادند و یکی از ۳ ناو آمریکا با شلیک موشک‌های ما آسیب جدی دیده که صدایش را در نمی‌آورند. عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد یکی از آنها آتش گرفته است.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله با تأکید بر اینکه ایران این محاصره دریایی را می‌‌شکند به ارتش آمریکا توصیه کرد: پیش از آنکه دریای عمان گورستان شما شود، محاصره را پایان دهید.

سرلشکر رضایی هشدار داد: نیروهای مسلح ما در حال آماده کردن خودشان هستند و آمریکا این محاصره را هر چه زودتر باید بردارد.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله همچنین با اشاره به اینکه امارات به جبهه رژیم صهیونیستی رفته و این رژیم به وضوح می‌گوید به دنبال تغییر نقشه غرب آسیا و اسرائیل بزرگ است، تصریح کرد: اگر امارات این را قبول دارد، آیا حاکم آنجا می‌پذیرد ابوظبی به عربستان داده شود؟ ابوظبی باید دقت کند؛ صبر راهبردی ایران یک حدی دارد.

به گفته سرلشکر رضایی برای جمهوری اسلامی ایران کاملا روشن است که مقامات رژیم صهیونی آنجا می‌روند و محمدبن‌زاید را تحریک می‌کنند تا ترامپ به ادامه جنگ تشویق شود.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله با بیان اینکه ترامپ مشروعیت خود را برای ادامه جنگ از دست داده ، گفت: از نظر حقوقی و قانونی کنگره که پشتوانه‌ای ندارد، بیشتر مردم آمریکا، کشورهای خارجی از جمله متحدانش هم با ادامه این جنگ موافق نبوده‌اند؛ حالا محمدبن‌زاید از امارات می‌تواند حامی ترامپ شود؟!

سرلشکر رضایی افزود: ما نخستین بار نیست از مذاکره با آمریکا و توافق صحبت می‌کنیم. بیش از ۵ یا ۶ بار تاکنون مستقیم یا با واسطه با آمریکا مذاکره کردیم اما آنها به قولشان عمل نکردند.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله در پایان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در دیپلمایسی و مذاکره جدی است اما در برخورد با متجاوز، جدی‌تر است، گفت: آمریکاست که الان باید خودش را ثابت کند و در عمل نشان دهد قابل اعتماد است؛ انگشت نیروهای مسلح ما روی ماشه هست و همزمان دیپلماسی هم ادامه دارد.