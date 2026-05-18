نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا میداند که اگر به ما حمله کند، ضربههای مهلک دریافت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید رضا حاجی بابایی در گفتگو با شبکه سه سیما، همچنین اظهار داشت: اکنون ما و آمریکا پنجه در پنجه هم انداختهایم. جنگ فعلی، جنگ ارادهها است. ملت ما نشان دادهاند که اراده قویتری دارند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: بخشی از گرانیهای موجود به علت جنگ است، اما به نظر میرسد برخی از گرانیها برای این است که ما را وادار به پذیرش برخی خواستهها کنند. مجلس و دولت، باید دست به دست هم دهند تا از این گرانیها جلوگیری کنند.