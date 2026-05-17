به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سینا موحد استاد بزرگ خوزستانی شطرنج تیم ملی در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا به میزبانی کشور مغولستان اعزام میشود. این مسابقات با حضور کشور‌های صاحب نام آسیا در خرداد ماه به میزبانی اولان باتور مغولستان برگزار خواهد شد.

سینا موحد چند روز پیش مقتدرانه به عنوان قهرمانی مسابقات شطرنج قهرمانی آزاد باکو در جمهوری آذربایجان دست پیدا کرد. استاد بزرگ ۱۶ ساله کشورمان با نمایشی مقتدرانه و کسب ۸ امتیاز از ۹ دیدار، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.