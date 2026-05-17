به مناسبت روز جهانی ارتباطات ۲۴۳ طرح حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی با اعتبار ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال با حضور استاندار افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در افتتاح طرح های ارتباطی با بیان اینکه در استان ما در شش ماهه گذشته طرح هایی با بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید گفت: توجه به کیفیت و نحوه برخورد با طرح ها بسیار مهم است.

وی افزود:آمار‌های طرح های استان بسیار امیدوار کننده است چرا که علیرغم تنگنا‌های موجود پایداری شبکه اتفاق افتاده و گامی مهم در جهت افزایش زیرساخت‌های ارتباطی استان را شاهد هستیم.

سرمست خاطرنشان کرد:نیازمند اقتصاد دیجیتال و زیربنای آن انقلاب ارتباطات و توسعه زیرساخت‌ها است و سعی داریم در توسعه شبکه ارتباطات زیر ساخت، حکمرانی هوشمند و حمایت از زیست بوم را به کار بگیریم.

مجتبی امانی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی گفت:همزمان با روز جهانی ارتباطات در مسیر ارتقای کیفیت توسعه عدالت ارتباطی و زیرساختی و تسریع در دسترسی شهروندان به خدمات، طرح های حوزه ارتباطات در بازه زمانی از ۲۲ بهمن سال گذشته تا ۲۲ اردیبهشت امسال به مرحله اجرا رسید.

محمد حاتمی زاده معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:در بحبوحه جنگ همکاران ما تلاش کردند تا پیشرفت طرح ها و توسعه آنها متوقف نشود و به مرحله بهره برداری برسد و این برای استان جای افتخار دارد.

وی افزود:ما در وزارتخانه بر اساس وظیفه ذاتی علاوه بر قانون توسعه فیبرنوری و توسعه آموزش، طرح های جدیدی متناسب با برنامه‌ها و سیاست‌های دولت تدوین و مدل سازی می‌کنیم که طرح دولت دیجیتال نام دارد و با پشتیبانی رئیس جمهور آغاز شده و به ۱۶ زیست بوم رسیده است.

رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم گفت: پایداری و حتی توسعه زیر ساخت در حوزه ارتباطات در شرایط جنگی اقدامی بسیار مهم و ارزشمند است و می‌تواند رضایت مردم عزیز را به همراه داشته باشد.

وی افزود:در حوزه هوش مصنوعی و ارتباطات شرایط ما با دنیا فاصله دارد، اما آینده جامعه ما با این موضوع گره خورده است لذا با توجه به امکانات موجود باید تدابیر لازم را داشته باشیم تا از دنیا عقب نمانیم.