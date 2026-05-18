معاون برنامه‌ریزی و مهندسی سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی از به‌کارگیری آخرین دستاورد‌های مهندسی در حوزه‌های معماری، سازه و تأسیسات برای ارتقای کیفیت، سرعت، ایمنی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در طرح‌های بیمارستانی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کرامت نرگس‌نژاد، عضو هیئت‌مدیره و معاون برنامه‌ریزی و مهندسی سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، در تشریح کارهای این سازمان در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مهندسی در طرح‌های بیمارستانی، گفت: سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی با رویکردی تحول‌گرایانه، آخرین دستاوردهای مهندسی را در حوزه‌های معماری، سازه و تأسیسات در طرح های در دست اجرا به کار گرفته است.

وی با تأکید بر اهداف سازمان مبنی بر ارتقای کیفیت و سرعت اجرای طرح های ملی، اظهار داشت: استفاده از فناوری‌های پیشرفته، گامی کلیدی در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش ضریب ایمنی فضاهای درمانی کشور به‌شمار می‌آید.

در حوزه معماری درمانی، برای استانداردسازی فضاهای حساس، فرایندهای معماری مدولار در فضاهای تمیز و بخش‌های جراحی بیمارستان کهنوج پیاده‌سازی شده است. همچنین بیمارستان رازی تهران نیز در همه بخش‌ها بر اساس روش‌های نوین ساخت، طراحی شده و در حال اجرا است.

در نوآوری‌های حوزه سازه، فناوری «وال‌مش» برای سبک‌سازی و افزایش مقاومت لرزه‌ای اجزای غیرسازه‌ای، اولین بار در بیمارستان زابل استفاده شده است.

در بخش تأسیسات، به منظور کاهش مصرف سوخت و ارتقای راندمان حرارتی، از دیگ‌های چگالشی با بازدهی بالا در بیمارستان شوشتر بهره گرفته شده است. همچنین چیلرهای مجهز به اپراتور مستغرق در طرح‌های بیمارستانی ساری و رشت برای مدیریت هوشمند برودت، نصب شده‌اند که به کاهش مصرف انرژی کمک شایانی می‌کنند.

در حوزه الکترونیک، سامانه پیشرفته کابل کشف حرارت دیجیتال برای ارتقای ضریب ایمنی و پیشگیری هوشمند از حریق در بیمارستان سلماس نصب شده است. علاوه بر این، اولین بار، سامانه‌های اینترکام کانتکت‌لس (بدون تماس) برای رعایت حداکثری شیوه‌نامه‌های بهداشتی در اتاق‌های عمل همین بیمارستان، پیاده‌سازی شده است.

نرگس‌نژاد در پایان، تصریح کرد: این کارها بخشی از نقشه راه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای تبدیل شدن به سازمانی پیشرو در عرصه مهندسی نوین و ساخت ساختمان‌های هوشمند و پایدار در سطح کشور است.