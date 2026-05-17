به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حسین پور رئیس مخابرات هشترود در آیین افتتاح دکل مخابراتی روستای اوشندل گفت: توسعه پورت GPON هشترود، تغییر تکنولوژی سیستم سوئیچ مرکز روستای حبش، توسعه شبکه انتقال رادیویی نوری و دیتا روستا‌های داشبلاغ، دیزج علیقلی بیگ، کریم آباد، هشترود و طالب چمنی، توسعه اجرای طرح رادیویی BTS در روستا‌های کهل بلاغ، تکانلوی سفلی، باباکندی کوه، ارتقای تکنولوژی سایت‌های همراه اول در روستا‌های اوشندل، دیزج رضا قلی بیگ، سراسکند سفلی، علی آباد، باباکندی کوه، تپه خراسانک، احداث سایت جدید همراه اول در روستا‌های تکانلوی سفلی و کهل بلاغ ۱۸ طرح مخابراتی بودند که جمعا به ارزش ۷۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیدند.