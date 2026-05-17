شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، حادثه‌ای در ارتفاعات تالاجان شهرستان اشنویه رخ داد که منجر به فوت یک نفر و مصدومیت نفر دیگر شد. عملیات نجات این حادثه حدود ۱۰ ساعت به طول انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ساعت ۲۳:۳۵ گزارشی مبنی بر وقوع حادثه در ارتفاعات تالاجان شهرستان اشنویه دریافت شد.

بر اساس اعلام حمید محبوبی، مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی، بلافاصله پس از دریافت خبر، نجاتگران پایگاه امداد و نجات آغ‌بلاغ به همراه یک تیم پشتیبان کوهستان از شعبه هلال‌احمر اشنویه به محل حادثه اعزام شدند.

عملیات جست‌و‌جو و نجات حدود ۱۰ ساعت به طول انجامید که در نهایت پیکر بی‌جان یک نفر پس از جست‌وجوی طولانی در محل حادثه پیدا شد.

مصدوم این حادثه نیز پس از دریافت کمک‌های اولیه پیش‌بیمارستانی، به مرکز درمانی انتقال یافت.