در نشست شورای هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج، سرپرست حجاج ایرانی حضور عزتمندانه زائران ایران در حج ۱۴۰۵ را موجب شگفتی ملل اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، نشست شورای هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت، به ریاست حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، سرپرست حجاج ایرانی در مکه مکرمه برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین نواب در این نشست، حضور عزتمندانه حجاج ایرانی در شرایط حساس کنونی را موجب شگفتی و غیرقابل باور برای ملل اسلامی و کشورهای جهان توصیف کرد.
وی تلاش شبانه روزی مجموعه حج و زیارت و دستگاههای همکار برای اعزام موفق زائران به سرزمین وحی و ارائه خدمات به ضیوف الرحمان را قابل تقدیر دانست.
در این نشست، رئیس سازمان حج و زیارت، آمار آخرین ورودیها به سرزمین وحی را ۲۹ هزار و ۷۷۸ زائر و کارگزار اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۷۵ درصد از این عزیزان در مکه مکرمه و ۲۵ درصد در مدینه منوره مستقر هستند.
آقای علیرضا رشیدیان، با اشاره به حجم خدمات رفاهی افزود: تاکنون بیش از ۷۹۵ هزار پرس غذا طبخ و توزیع شده و کادر درمان نیز بیش از ۴۲ هزار خدمت به زائران ارائه کرده است.
وی از تدابیر ویژه برای «ایام تشریق» خبر داد و به بیش از ۳۴ هزار مورد ارائه خدمات در قالب زیارت دوره و زیارت دوره ویژه با ۸۹۳ دستگاه اتوبوس اشاره کرد.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در مکه هم ۷ هزار و ۳۲۲ سرویس حملونقل درونشهری با استفاده از ۵۹ دستگاه اتوبوس تا بحال انجام شده است.
* تقویم بازگشت و تدابیر هوایی
رئیس سازمان حج و زیارت زمان آغاز بازگشت حجاج به میهن اسلامی را ۱۱ خردادماه اعلام کرد و گفت: با همکاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، بازگشت حجاج به کشورمان پیشبینی شده است.
آقای اکبر رضایی مسئول ستاد مکه نیز در زمینه انتقال حجاج ایرانی به کشور گفت: تلاش خواهد شد تا زائران به فرودگاههای نزدیک محل سکونت خود منتقل شوند.
آقای اکبر رضایی به انجام ۱۳۰ پرواز برای انتقال زائران به سرزمین وحی از سه ایستگاه پروازی در کشور به مقصد مدینه منوره اشاره و تاکید کرد: برای رفع برخی نقصهای اولیه در عملیات بازگشت حجاج تلاش میشود.
* آمادگی برای «عملیات تشریق»؛ اولویت اصلی
بخش مهمی از این نشست به برنامهریزی برای ایام تشریق و حضور زائران در عرفات، مشعر و منا اختصاص یافت.
آقای محمد آزاد، مسئول ستاد مشاعر از تخصیص بیش از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال حجاج از مکه به عرفات و توزیع اقلامی همچون پتو، قمقمه و چتر خبر داد.
همچنین اعلام شد که با تشکیل «اتاق مدیریت مرکز کنترل عملیات»، ارائه خدمات در مشاعر بهصورت لحظهای پایش میشود تا از بروز مشکل جلوگیری گردد.
* دیپلماسی حج و رعایت قوانین
در این نشست، آقای حسن زرنگار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده نیز با توصیف حج ۱۴۰۵ به عنوان حجی «روان و آسان»، از رعایت قوانین کشور میزبان توسط زائران ایرانی قدردانی کرد و از آمادگی کامل این کنسولگری برای پیگیری مطالبات مجموعه حج از طرف سعودی خبر داد.
* پیام تدین و تعهد زائران ایرانی در سرزمین وحی
حجتالاسلام والمسلمین نواب در پایان این نشست، حضور حجاج ایرانی در کنگره حج را در شرایطی که کشور با چالش مقابه با تهاجم دو قدرت هستهای مواجه بوده است، شگفتانگیز دانست و گفت: برای بسیاری از کشورها غیر قابل باور است که ایران بتواند با این سرعت و کیفیت، برنامه حج خود را ساماندهی کند.
وی با بیان اینکه این حضور، فرصت بزرگی برای تبیین اقتدار ملت ایران است، افزود: امروز با شگفتی از صلابت ایران یاد میکنند و اذعان دارند کشوری که مورد هجوم قرار گرفته و در برابر قدرتهای مدعی ایستادگی کرده، چگونه توانسته است با چنین سرعتی ثبات خود را بازیافته و بدون وقفه، در عالیترین سطح در مناسک حج شرکت کند.
سرپرست حجاج ایرانی همچنین با تأکید برفراهم کردن امکانات لازم برای حضور حجاج در مشاعر مقدسه، از مسئولان خواست زمان رمی جمرات با توجه به فاصله محل چادرهای ایران با جمرات، مسیرهای بازگشت به چادرها در منا را بهگونهای تسهیل کنند که زائران با پیادهروی و خستگی کمتری به محل اسکان خود بازگردند.