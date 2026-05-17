فرمانده انتظامی هندیجان از توقيف يک محموله قاچاق پوشاک به ارزش ۵۵ ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی اظهار داشت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالاو ارز، ماموران پاسگاه چم خلف عیسی با کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه ایسوزو حامل بار، مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از خودروی توقیفی تعداد ۴۶ گونی انواع پوشاک زنانه و مردانه فاقد مجوز گمرکی و قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله را ۵۵ میلیارد ریال برآورد کردند. در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.