به گزارشسرهنگ کیانوش نورمحمدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: این مقام ارشد انتظامی افزود: ماموران پلیس آگاهی ملارد طی عملیاتی با حکم قضایی متهمان را دستگیر نمودند و پس از بازجویی های فنی به جرم خود مبنی بر سرقا مسلحانه خودرو و منزل اعتراف نموده و در بازرسی از محل ۲ خودرو نیز کشف و توقیف و همچنین مشخص گردید که متهمین در جریان اغتشاشات اخیر در قتل سرهنگ شهید دهقان از عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان ملارد نیز مشارکت داشتند.