دستگیری عاملین مشارکت در قتل سرهنگ شهید دهقان در جریان اغتشاشات اخیر ملارد
معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران: پس از گزارشات به دست آمده مبنی بر سرقت مسلحانه خودرو و منزل توسط دو نفر، ماموران پلیس آگاهی شهرستان ملارد با انجام اقدامات اطلاعتی و فنی موفق به شناسایی مخفیگاه متهمین در ملارد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سرهنگ کیانوش نورمحمدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: این مقام ارشد انتظامی افزود: ماموران پلیس آگاهی ملارد طی عملیاتی با حکم قضایی متهمان را دستگیر نمودند و پس از بازجویی های فنی به جرم خود مبنی بر سرقا مسلحانه خودرو و منزل اعتراف نموده و در بازرسی از محل ۲ خودرو نیز کشف و توقیف و همچنین مشخص گردید که متهمین در جریان اغتشاشات اخیر در قتل سرهنگ شهید دهقان از عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان ملارد نیز مشارکت داشتند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی گردیدند.