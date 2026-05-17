به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام قدرت الله علیخانی گفت: به دنبال ملاقات اخیر تعدادی از کشاورزان استان قزوین با بنده برای حل مشکل تامین دو نوبت آب کشاورزی از محل سد طالقان برای حدود ۳۲ هزار هکتار زمین زیر کشت، و در ادامه پیگیری‌های قبلی آقای نوذری، استاندار در این رابطه، امروز این مساله را با دکتر پزشکیان مطرح کردم.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: البته دو روز قبل هم در این ارتباط با آقای حاجی میرزایی، رییس دفتر رئیس جمهور تلفنی گفت‌و‌گو و مشکل را به طور کامل تشریح کردم که گفته شد موضوع را به رئیس جمهور منتقل می‌کند.

حجت الاسلام علیخانی ادامه داد: روز یکشنبه هم این توفیق فراهم شد تا با رئیس جمهور دیدار و گفت‌و‌گو کنم و وضعیت کشاورزان و مشکل آب کشاورزی استان و لزوم تامین آن از سد طالقان را به ایشان منعکس نمایم.

وی ادامه داد: همانگونه که پیش از این به رئیس دفتر رئیس جمهور گفته بودم، به آقای پزشکیان هم تاکید کردم حدود ۵ ماه است که سهمی از آب به کشاورزان استان قزوین داده نشده، اما اگر تا قبل از این مشکلی بروز پیدا نکرده، به دلیل بارش‌های مناسب بوده است. اما حالا، در صورتی که آب مورد نیاز کشاورزان در دو نوبت به طور کامل تامین نشود، نه تنها کشاورزان استان دچار خسارت سنگین و دلسردی می شوند بلکه تامین حدود ۱۰۰ هزار تن گندم مورد نیاز کشور دچار مشکل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی نیز در جریان این گفت‌و‌گو حضور داشتند گفت: به آقای رئیس جمهور گفتم با توجه به قول پیگیری جنابعالی، در بازگشت به قزوین به کشاورزان عزیز می‌گویم که مطالبات‌شان را منعکس کردم و امیدوارم این مساله توسط وزارت نیرو جامه عمل پوشانده شود چرا که اکنون دیگر حجت بر این وزارتخانه تمام شده است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: البته پس از دیدار، موضوع و مطالب را به استاندار که خود از قبل و به جد پیگیر مساله بودند منعکس کردم، و انشاله این موضوع همچون گذشته در دستور کار مسئولان استان خواهد بود و بنده نیز در این زمینه از هیچ کمکی به تلاش‌های استاندار دریغ نخواهم کرد تا انشاله مشکل آب مورد نیاز کشاورزان زحمتکش استان برطرف شود.