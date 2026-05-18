به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ وحید یعقوبی درباره تامین فولاد مورد نیاز بازار افزود: در جریان جنگ تحمیلی سوم صنعت فولاد مورد حمله قرار گرفت و آسیب‌های به برخی از کارخانجات فولاد کشور وارد شد که موجب شد درعرضه ورق‌های فولادی اختلال به وجود بیاید و مدت کوتاهی در تامین کالا اختلال داشته باشیم.

وی گفت: در روند عرضه ورق‌های فولادی ما در اردی بهشت ماه شاهد بودیم که فولاد مبارکه با عرضه محدود به بازار آمد و عرضه کرد که با این عرضه قیمت ورق‌های فولادی کاهش پیدا کرد و روند عرضه نیز دوباره شکل خودش را گرفت

معاون اجرایی انجمن تولید‌کنندگان فولاد افزود: قبل از عید اگر عرضه‌های بورس کالا را نگاه کنید و یا قبل از جنگ و حتی در طول جنگ، عرضه‌های بورس کالا با کمبود متقاضی مواجه شد. یعنی حتی همه عرضه ورق فولادی به فروش نمی‌رفت و چیزی حدود ۵۰ – ۶۰ درصد باقی می‌ماند واین نشان دهنده این بود که انبار واحد‌های تولیدی همه پر است و نیازی به خرید نمی‌بینند.

وی گفت: حتی در اردیبهشت ماه که کمبود ورق مطرح شد از ۳۳۶ هزار تن ورقی که عرضه شد و فولاد مبارکه در شش نوبت فولاد عرضه کرد، فقط چیزی حدود دویست و چهل هزار تن آن فروش رفت.

یعقوبی افزود: در واقع نود هزار تن آن بدون متقاضی باقی ماند، اینها همه نشان دهنده این است که در انبار‌ها موجودی کافی برای ورق‌های فولادی وجود دارد و همه ورق‌های فولادی مورد نیاز صنایع پایین دستی تامین می‌شود و توان تولید داخل هم وجود دارد.

وی گفت: ما به جز فولاد مبارکه تولیدکننده‌های دیگری نیز داریم که می‌توانند ورق‌های فولادی را تامین کنند که الحمدلله با برنامه‌ریزی‌هایی که دولت انجام داده در روند تامین کالا وقفه‌ای به وجود نیامده است.

معاون اجرایی انجمن تولید‌کنندگان فولاد افزود: ضمن اینکه استفاده از ظرفیت سایر واحد‌های تولید نیز بزودی عملیاتی می‌شود و واردات هدفمند و هوشمند نیز برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: بنابراین ما می‌توانیم اسلب فولادی را تامین کنیم و فولاد مبارکه نیز این آمادگی را اعلام کرده است.