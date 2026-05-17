معاون املاک و حدنگاری سازمان اسناد و املاک کشور گفت: آذربایجان شرقی اولین استان کشور است که تمام محدوده‌های حوزه‌های ثبتی و حدنگاری استان را پلاک گذاری و تدوین کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صفدر کشاورز گفت: با توجه به قانون جامع حدنگار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تمام مساحت کشور و حدنگاری آن را آماده و اسناد مالکیت را بر اساس آن صادر کند.

وی گفت: تمام استان‌ها بر اساس قانون جامع حدنگاری برنامه عملیاتی دارند و موظفند محدوده استان خود را رقومی و با مختصات جغرافیایی با دیگر استان‌ها تعیین کنند.

معاون املاک و حدنگاری سازمان اسناد و املاک کشور با اشاره به قانون حدنگار افزود:محدوده حوزه‌های ثبتی در داخل استان‌ها باید کاملا مشخص شود و در هر حوزه ثبتی هم پلاک‌های ثبتی باید به صورت موزاییک وار کنار هم چیده شود.

کشاورز شناسایی دقیق پلاک‌های ثبتی و تعیین صلاحیت‌ها برای مراجع قضایی را از مزایای نقشه حدنگار برشمرد.