رونمایی از نخستین طرح حدنگاری کشور در آذربایجان شرقی
معاون املاک و حدنگاری سازمان اسناد و املاک کشور گفت: آذربایجان شرقی اولین استان کشور است که تمام محدودههای حوزههای ثبتی و حدنگاری استان را پلاک گذاری و تدوین کرده است.
وی گفت: تمام استانها بر اساس قانون جامع حدنگاری برنامه عملیاتی دارند و موظفند محدوده استان خود را رقومی و با مختصات جغرافیایی با دیگر استانها تعیین کنند.
معاون املاک و حدنگاری سازمان اسناد و املاک کشور با اشاره به قانون حدنگار افزود:محدوده حوزههای ثبتی در داخل استانها باید کاملا مشخص شود و در هر حوزه ثبتی هم پلاکهای ثبتی باید به صورت موزاییک وار کنار هم چیده شود.
کشاورز شناسایی دقیق پلاکهای ثبتی و تعیین صلاحیتها برای مراجع قضایی را از مزایای نقشه حدنگار برشمرد.