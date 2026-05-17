صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران برای سومین دوره پیاپی طرح «عقیق عشق» را به منظور حمایت و کم کردن دغدغه‌های مالی زوج‌های دانشجو، اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا؛ افسانه بیات مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران هم‌زمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، از آغاز سومین دوره طرح «عقیق عشق» خبر داد؛ طرحی که در سال‌های اخیر به یکی از شناخته‌شده‌ترین برنامه‌های حمایتی از ازدواج دانشجویی تبدیل شده است.

خانم بیات با اشاره به اعطای تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی ازدواج به دانشجویان، اظهار کرد: این رقم، هرچند چندان بالا نیست، اما نمادی از حمایت از دانشجویان به شمار می‌رود. در شرایط اقتصادی کنونی، روشن است که هزینه‌های ازدواج و آغاز زندگی مشترک بسیار فراتر از این میزان است، با این حال نگاه ما به این تسهیلات، حمایتی و انگیزشی است.

وی ادامه داد: هدف از ارائه این تسهیلات، پوشش کامل هزینه‌ها نیست؛ بلکه می‌خواهیم به دانشجویان اعلام کنیم که نهاد‌های حامی در کنار آنها هستند و برای آغاز این مسیر مهم، حمایت‌هایی هرچند محدود، اما هدفمند در نظر گرفته شده است و این تسهیلات را گامی کوچک، اما مؤثر در کاهش دغدغه‌های اولیه می‌دانیم.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران، در ادامه به مزایای ازدواج دانشجویی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مزایای ازدواج در دوران دانشجویی، هم‌مسیر بودن و وجود اهداف مشترک میان زوج‌ها است. دانشجویانی که در فضای علمی و فرهنگی مشترک با یکدیگر آشنا می‌شوند، معمولاً شناخت عمیق‌تری از ارزش‌ها، نگرش‌ها و اهداف یکدیگر پیدا می‌کنند.

خانم بیات افزود: ازدواج دانشجویی می‌تواند باعث تقویت مسئولیت‌پذیری و شکل‌گیری یک زندگی هدفمند در کنار تحصیل شود. زوج‌های دانشجو می‌توانند پس از ازدواج، عملکرد تحصیلی بهتری داشته باشند و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، هم به تحصیل و هم به زندگی مشترک خود برسند.

وی تصریح کرد: در شرایطی که برخی جوانان به دلیل مشکلات مالی از ازدواج فرار می‌کنند یا آن را به سال‌های دور موکول می‌کنند، سیاست‌های حمایتی مانند طرح عقیق عشق می‌تواند آنان را ترغیب کند که ازدواج را به تأخیر نیندازند.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران، با انتقاد از فرهنگ تجمل‌گرایی در ازدواج، تأکید کرد: یکی از رسالت‌های اصلی طرح «عقیق عشق»، ترویج فرهنگ ازدواج دانشجویی آسان و پرهیز از هزینه‌های غیر ضروری است.

خانم بیات گفت: ازدواج دانشجویی می‌تواند الگویی از یک ازدواج ساده، آگاهانه و پایدار باشد و نشان دهد که می‌توان بدون تحمیل هزینه‌های سنگین، زندگی مشترکی شاد و موفقی را آغاز کرد.

وی ادامه داد: حمایت از ازدواج دانشجویی، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است. دانشجویان امروز، مدیران و خانواده‌های فردای این مرز و بوم هستند و هر اندازه در مسیر تسهیل زندگی آنان سرمایه‌گذاری کنیم، در واقع برای آینده‌ای پایدارتر و جامعه‌ای مستحکم‌تر گام برداشته‌ایم.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران، اضافه کرد: امیدواریم این تسهیلات، هرچند محدود، بتواند حمایتی برای ساختن زندگی‌های مشترک، موفق باشد و پیامی به دانشجویان ارسال کند مبنی بر اینکه مسیر ازدواج در دوران تحصیل، مسیری ممکن و ارزشمند است.

گفتنی است؛ مبلغ این تسهیلات ۳۰ میلیون تومان است. چنانچه زوجین هر دو دانشجو باشند، میتوانند به صورت جداگانه این تسهیلات را دریافت نمایند که در مجموع مبلغ تسهیلات به ۶۰ میلیون تومان برای زوجین دانشجو می‌رسد.

دانشجویان واجد شرایط می‌توانند از روز ۲۸ اردیبهشت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) تا عید سعید غدیرخم، نسبت به ارائه مدارک و ثبت‌نام در این طرح اقدام کنند. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال صندوق در ایتا و بله به نشانی @isfa_۱۳۷۷ مراجعه کنند.