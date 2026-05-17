با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی آنها با انواع بیماریها مواجهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه خبری عرب ۴۸، اشغالگران عمداً از درمان پزشکی اسرای فلسطینی خودداری میکنند؛ بیماری گال در زندان عوفر شیوع یافته است.
وکیل هیئت امور اسرا به نقل از البرغوثی گفت: وضعیت داخل زندان عوفر روزبهروز بدتر میشود. مدیریت زندان عمداً در زمان خواب، تشکها را از اسرا میگیرد و آنها را مجبور میکند فقط روی لباسهای خود بخوابند.
هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطین، روز یکشنبه نسبت به ادامه شیوع بیماری گال (اسکابیس) در زندان عوفر اسرائیل، در سایه بیتوجهی پزشکی، هشدار داد.
این موضوع در بیانیه این نهاد رسمی، پس از دیدار وکیل آن با زندان، مطرح شد؛ جایی که تأیید شد شماری از اسرای فلسطینی ماههاست به بیماری گال مبتلا هستند، بدون آنکه درمان لازم به آنها ارائه شود.
این هیئت به نقل از وکیل خود به وضعیت اسیر «اسید معروف» از شهرک صفا در نزدیکی رامالله در کرانه باختری اشغالی اشاره کرد که حدود پنج ماه است از بیماری گال رنج میبرد.
طبق این بیانیه، دانهها (جوش) دستها و بخشهایی از بدن او را فرا گرفته و بهویژه در شبها دچار خارش شدید میشود، بدون آنکه هیچ نوع درمانی دریافت کند.
همچنین اسیر «عطا البرغوثی» ۱۸ ساله از شهرک بیتریما در نزدیکی رامالله نیز به بیماری گال مبتلاست و هیچ درمان لازم برای او ارائه نشده است.
همچنین اسیر «فارس مره» از شهرک بیتدقو در شمال قدس که از سال ۲۰۲۲ بازداشت شده، از بیماری گال و خارش شدید رنج میبرد، بدون آنکه هیچ درمانی برای او فراهم شود.
همچنین اسیر «محمد شراکه» ۱۸ ساله از اردوگاه الجلزون در رامالله که به ۱۰ ماه زندان محکوم شده، دچار دُمَلهایی در بدن خود شده است؛ دانههایی قرمز، دردناک و فرو رفته در پوست، بدون آنکه درمانی دریافت کند.
وکیل هشدار داد که «اسرا از داشتن لباس کافی محروم هستند؛ هر اسیر فقط همان لباسی را دارد که بر تن کرده و لباس دیگری به او داده نمیشود، مگر آنکه لباسش پاره شود و آن هم پس از مدت طولانی.»
از زمان آغاز جنگ نسلکشی در غزه در اکتبر ۲۰۲۳، مقامات اشغالگر اسرائیلی اقدامات سرکوبگرانه و نقض حقوق اسرای فلسطینی در زندانها را تشدید کردهاند.
این اقدامات شامل بیتوجهی پزشکی، شکنجه جسمی و روانی، بازرسی برهنه، گرسنه نگه داشتن و تجاوز جنسی میشود؛ موضوعی که نهادهای حقوق بشری فلسطینی بر آن تأکید کردهاند.
طبق آمار نهادهای مربوط به اسرا، اسرائیل بیش از ۹۴۰۰ فلسطینی را در زندانهای خود نگهداری میکند که در میان آنها ۸۶ زن اسیر و ۳۳۷۶ بازداشتشده اداری وجود دارند. همچنین از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۲۳ هزار مورد بازداشت توسط اشغالگران انجام شده است.