به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور در استودیوی خبر ۲۰ استان گفت: قیمت تخم مرغ در هفتههای گذشته به بالای ۵۰۰ هزار تومان در هر شانه رسید که این روزها قیمت آن به ۴۰۰ تا ۴۲۰ هزار تومان کاهش یافت.
سجاد چهرگانی در خصوص قیمت مرغ نیز گفت: افزایش قیمت مرغ به دلیل کاهش ۵۰ درصدی جوجه ریزی رخ داد که به دلیل دارابودن ذخایر مناسب هم اینک مرغ منجمد با قیمت هر کیلو ۲۵۵ هزار تومان در سطح فروشگاههای استان توزیع میشود.
وی با توصیه به مردم برای پرهیز از خریدهای هیجانی خاطرنشان کرد: وضعیت ذخایر کالاهای اساسی مناسب است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.